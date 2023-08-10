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НовостиПроисшествия10 августа 2023 5:35

За сутки шесть томичей перевели мошенникам более 4 млн рублей

Шесть томичей лишились более 4 млн рублей
Алёна Мищенко
Жители Томска за сутки отправили мошенникам более 4 млн рублей

Жители Томска за сутки отправили мошенникам более 4 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки шесть жителей Томска лишились более 4 млн рублей, поверив телефонным мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию Томска обратилось 6 томичей с сообщением о краже денег.

Во всех случаях томичам звонили лжесотрудники правоохранительных органов, банковские работники или операторы портала госуслуг. Они сообщали о подозрительных операциях связанных со счетами граждан.

Мошенники убеждали пострадавших самостоятельно брать кредиты и переводить деньги на «безопасные ячейки» банка.

Общая сумма ущерба составила более 4 млн рублей.