За сутки шесть томичей перевели мошенникам более 4 млн рублей

Жители Томска за сутки отправили мошенникам более 4 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки шесть жителей Томска лишились более 4 млн рублей, поверив телефонным мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию Томска обратилось 6 томичей с сообщением о краже денег.

Во всех случаях томичам звонили лжесотрудники правоохранительных органов, банковские работники или операторы портала госуслуг. Они сообщали о подозрительных операциях связанных со счетами граждан.

Мошенники убеждали пострадавших самостоятельно брать кредиты и переводить деньги на «безопасные ячейки» банка.

Общая сумма ущерба составила более 4 млн рублей.