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НовостиОбщество10 августа 2023 4:58

Новосибирская компания отремонтирует трассу через Кожевниково за 820 млн рублей

Найден подрядчик на ремонт участка трассы из Томска в Новосибирск
Алёна Мищенко
Участок трассы из Томска в Новосибирск отремонтируют за 820 млн рублей

Участок трассы из Томска в Новосибирск отремонтируют за 820 млн рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компания «Новосибирскавтодор» выиграла аукцион на ремонт 36 км участка трассы Мельниково — Кожевниково — Изовка на границах Томской области, говорится на сайте госзакупок.

Также эта трасса является альтернативной дорогой из Томска в Новосибирск.

В документации сказано, что «Новосибирскавтодор» предложило выполнить работы за 820,4 млн рублей при начальной стоимости контракта в 845,8 млн рублей.

Также в конкурсе приняли участие еще две фирмы. Они предлагали отремонтировать дорогу за 830 и 845,8 млн рублей. Какие именно компании участвовали в аукционе — не уточняется.

Подрядчику предстоит отремонтировать разрушенные и размытые участки двухполосной дороги, сделать ремонт водопропускных труб, восстановить дорожную одежду и ограждения вдоль трассы.

Все работы необходимо завершить к июлю 2024 года.