Новосибирская компания отремонтирует трассу через Кожевниково за 820 млн рублей

Участок трассы из Томска в Новосибирск отремонтируют за 820 млн рублей
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Компания «Новосибирскавтодор» выиграла аукцион на ремонт 36 км участка трассы Мельниково — Кожевниково — Изовка на границах Томской области, говорится на сайте госзакупок.
Также эта трасса является альтернативной дорогой из Томска в Новосибирск.
В документации сказано, что «Новосибирскавтодор» предложило выполнить работы за 820,4 млн рублей при начальной стоимости контракта в 845,8 млн рублей.
Также в конкурсе приняли участие еще две фирмы. Они предлагали отремонтировать дорогу за 830 и 845,8 млн рублей. Какие именно компании участвовали в аукционе — не уточняется.
Подрядчику предстоит отремонтировать разрушенные и размытые участки двухполосной дороги, сделать ремонт водопропускных труб, восстановить дорожную одежду и ограждения вдоль трассы.
Все работы необходимо завершить к июлю 2024 года.