Мэрия Томска отменила разрешение на строительство здания на улице Гагарина

Фото: прокуратура Томской области
Власти Томска отменили разрешение на строительство здания на улице Гагарина, 18. Застройка не соответствует градостроительным регламента, сообщили в мэрии.
Напомним, ранее прокуратура выявила нарушения при строительстве дома по улице Гагарина, 18, который находится в охранной зоне объектов культурного наследия. Проверку ведомство начало после публикации в СМИ. Еще в 2016 году собственник принял решение о консервации объекта, для чего был разработан проект. Но работы по этому проекту не были выполнены по сей день.
Распоряжение об отмене разрешения на строительство объекта подписал начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска Сергей Чиков.
«Отменить разрешение на строительство позволили выявленные несоответствия планируемой застройки и градостроительных регламентов, прописанных для этой зоны, а также выявление самовольной постройки по этому адресу, уведомление о которой направил в мэрию областной комитет по охране объектов культурного наследия», — говорится в сообщении.
Застройщику уже сообщили о распоряжении департамента.
По данным мэрии, разрешение на реконструкцию здания компании выдали в 2021 году. Тогда не был найдено несоответствий планируемой застройки и градостроительных регламентов для этой зоны. Позже в мэрию поступило уведомление о выявлении самовольной постройки по улице Гагарина, 18.
Сейчас городские власти занимаются подготовкой соответствующего искового заявления в суд.