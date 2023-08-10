Мэрия Томска отменила разрешение на строительство здания на улице Гагарина

Фото: прокуратура Томской области

Власти Томска отменили разрешение на строительство здания на улице Гагарина, 18. Застройка не соответствует градостроительным регламента, сообщили в мэрии.

Напомним, ранее прокуратура выявила нарушения при строительстве дома по улице Гагарина, 18, который находится в охранной зоне объектов культурного наследия. Проверку ведомство начало после публикации в СМИ. Еще в 2016 году собственник принял решение о консервации объекта, для чего был разработан проект. Но работы по этому проекту не были выполнены по сей день.

Распоряжение об отмене разрешения на строительство объекта подписал начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска Сергей Чиков.

«Отменить разрешение на строительство позволили выявленные несоответствия планируемой застройки и градостроительных регламентов, прописанных для этой зоны, а также выявление самовольной постройки по этому адресу, уведомление о которой направил в мэрию областной комитет по охране объектов культурного наследия», — говорится в сообщении.

Застройщику уже сообщили о распоряжении департамента.

По данным мэрии, разрешение на реконструкцию здания компании выдали в 2021 году. Тогда не был найдено несоответствий планируемой застройки и градостроительных регламентов для этой зоны. Позже в мэрию поступило уведомление о выявлении самовольной постройки по улице Гагарина, 18.

Сейчас городские власти занимаются подготовкой соответствующего искового заявления в суд.