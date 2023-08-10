ЕР рассказала, как помогает детям подготовиться к началу учебного года

Участниками акции «Собери ребенка в школу» уже стали более 55 тыс. детей, а всего планируется обеспечить порядка 200 тысяч. Фото предоставлено ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru, рюкзаки со всем необходимым к 1 сентября вручают детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям-инвалидам, детям участников СВО и детям из новых регионов. В стране организовано более 4 тыс. пунктов приема школьных принадлежностей, чтобы принять участие в акции «Собери ребенка в школу» могли все желающие.

Уточняется, что выдача школьных наборов проходит в региональных отделениях партии, штабах общественной поддержки и общественных приемных. В новых регионах – через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии, а также в пунктах, которые «Единая Россия» открыла вместе с фондом «Ридовка Помогает!».

Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин пояснил: «Участниками акции уже стали более 55 тыс. детей, а всего планируется обеспечить порядка 200 тысяч. Конечно, самое пристальное внимание мы уделяем детям наших бойцов, они сейчас нуждаются в дополнительной поддержке. В штабах общественной поддержки можно оставить заявку на оказание адресной помощи». Что касается новых регионов, то, по информации Сидякина, рюкзаки ко Дню знаний получили уже 14 тыс. детей. Потребности каждого населенного пункта прорабатываются отдельно.

Председатель ЦИК также добавил, что партия помогает восстанавливать школы новых регионов по народной программе. Здания во многих населенных пунктах находятся в плачевном состоянии – подготовить их к 1 сентября помогают волонтеры. Объекты, где требуются капитальный ремонт и благоустройство, жители на встречах с кандидатами от «Единой России» могут предложить включить в региональные блоки народной программы. Сбор инициатив идет во всех населенных пунктах. Многие школы уже готовы принимать детей.

Партия ежегодно проводит акцию «Собери ребенка в школу» для детей из малообеспеченных и многодетных семей. С прошлого года к ней присоединились дети участников СВО. Также вместе с родителями продолжается проверка готовности учебных заведений к 1 сентября.

Заместитель секретаря Томского регионального отделения «Единой России» в Томской области Степан Михайлов рассказал, что к акции активно присоединяется депутатский корпус.

«Сейчас через региональный исполнительный комитет партии мы только собираем заявки и формируем список необходимых товаров. Но уже есть желающие лично участвовать в благотворительной акции. На сегодняшний день к нам поступило более 700 обращений. В основном требуются канцелярские принадлежности, рюкзаки. Есть несколько заявок на школьную одежду и обувь. После 15 августа уже точно будет известен весть требуемый объем. Ни одна нуждающаяся семья не останется без помощи», - заключил Степан Михайлов.