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НовостиПроисшествия10 августа 2023 2:20

Два газовых баллона эвакуировали при пожаре в жилом доме в Томской области

В Томской области загорелся двухквартирный жилой дом
Алёна Мищенко
В томском селе загорелся жилой дом

В томском селе загорелся жилой дом

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Чаинском районе Томской области сгорел одноэтажный жилой дом. При пожаре никто не пострадал, пожарные эвакуировали два газовых баллона, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в селе Подгорное на улице Рабочей поступило в 11:14. Загорелся одноэтажный двухквартирный брусовой жилой дом с дощатыми верандами.

«Сгорела и обрушилась крыша над первой квартирой, оплавился сайдинг на площади. Частично обгорела и обрушилась крыша над второй квартирой. Общая площадь пожара 120 квадратных метров. Звеном ГДЗС эвакуировано 2 газовых баллона», — говорится в сообщении.

Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Огонь ликвидировали в 11:51.