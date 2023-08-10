Два газовых баллона эвакуировали при пожаре в жилом доме в Томской области

В томском селе загорелся жилой дом
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В Чаинском районе Томской области сгорел одноэтажный жилой дом. При пожаре никто не пострадал, пожарные эвакуировали два газовых баллона, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании в селе Подгорное на улице Рабочей поступило в 11:14. Загорелся одноэтажный двухквартирный брусовой жилой дом с дощатыми верандами.
«Сгорела и обрушилась крыша над первой квартирой, оплавился сайдинг на площади. Частично обгорела и обрушилась крыша над второй квартирой. Общая площадь пожара 120 квадратных метров. Звеном ГДЗС эвакуировано 2 газовых баллона», — говорится в сообщении.
Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Огонь ликвидировали в 11:51.