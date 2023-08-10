В Томске воздух прогреется до +24 градусов 10 августа

Фото: Наталья Качановская

В четверг, 10 августа, в Томске воздух прогреется до +22…24 градусов, следует из информации, предоставленной Томским гидрометцентром. Днем пройдет небольшой дождь, возможна гроза.

В Томске будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, иногда возможны порывы ветра до 13 метров в секунду.

В Томской области в четверг днем температура воздуха будет составлять +15…+20 градусов, местами до +25 градусов. Кое-где могут пройти кратковременные дожди, местами сильные и грозы.

В регионе ветер южный с переходом на северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Также Томский гидрометцентр напоминает, что до 7 августа в регионе сохраняется высокий 4 класс пожароопасности.