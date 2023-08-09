Строительство томского студенческого кампуса обсудят в общественной палате

Участвовать будут члены палаты и представители администрации региона. Фото: Анна Ковалева

В общественной палате Томской области обсудят строительство межвузовского студенческого кампуса, сообщили в администрации региона. Участвовать будут члены палаты и представители администрации региона.

«Обсуждение состоится 10 августа в 16.00 в зале заседаний общественной палаты на площади Ленина, 14», - следует из сообщения.

Напомним, что студенческий кампус в Томске будут строить возле особой экономической зоны «Томск». Ранее выбор этого места поддержали в правительстве страны. В начале августа на участке уже начались инженерные изыскания, а сентябре планируют подписать оглашение с инвестором. Завершится строительство, ориентировочно, в 2027 году.