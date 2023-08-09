Почти 40 приемных семей для пожилых создали в Томской области

Попасть в приемную семью могут одинокие пенсионеры или инвалиды, которым нужен постоянный уход Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Томской области создали 38 приемных семей для ожиноких пожилых людей, рассказали в обладминистрации. В них живут 43 пенсионера и инвалида.

«Наибольшее количество семей для пожилых создали жители Томска и Томского района — 12», - приводит данные пресс-служба обладминистрации.

Пять таких приемных семей есть в Колпашевском районе, и еще по четыре – в Северске и Бакчарском районе.

Попасть в приемную семью могут одинокие пенсионеры или инвалиды, которым нужен постоянный уход. В одной приемной семье могут жить не более двух одиноких пожилых людей. Чтобы создать приемную семью, жителям Томска следует обращаться в Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области по телефону 8 (3822) 411-441, жители Северска — 8 (3823) 981-990. А жителей других городов и районов проконсультируют в Центрах социальной поддержки населения.