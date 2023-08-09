Томские депутаты поддержали проект об упрощенном ремонте памятников ВОВ

Поправки в закон помогут сократить время и расходы на текущий ремонт памятников ВОВ. Фото: пресс-служба Законодательной думы Томской области

Депутаты Законодательной Думы Томской области поддержали поправки в закон об объектах культурного наследия, сообщает пресс-служба думы. Поправки предложили внести на федеральном уровне, чтобы упростить процедуру проведения ремонта памятников Великой Отечественной войны. Законопроект подразумевает, что такие памятники будут внесены в отдельный раздел государственного реестра.

«На данный момент памятники, увековечивающие события и участников войны, в едином реестре не обозначены и это затрудняет возможность их подсчета», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Сейчас, чтобы выполнить ремонт памятников, нужно проводить специальную экспертизу, а подрядчик должен иметь соответствующую лицензию. Поправки в закон помогут сократить время и расходы на текущий ремонт памятников ВОВ.

Напомним, что в Томской области пройдут торжества в честь обретения Богородской иконы.