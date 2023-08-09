С начала 2023 года года утонули 14 пьяных жителей Томской области

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В первом полугодии 2023 года в Томской области утонули 14 человек, которые находились в алкогольном опьянении. Всего на воде погибло 20 человек. Об этом сообщил изданию «Аргументы и факты — Томск» начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального ГУ МЧС.

Егоров отметил, что в сравнении с прошлым годом число погибших на воде снизилось. С начала купального сезона, 1 июня, в области утонуло 20 человек, из которых один ребенок в Верхнекетском районе.

«В прошлом году за этот же период погибли 23 человека, из которых четверо — дети. Можно сказать, что профилактическая работа дает свои результаты. Люди стали меньше гибнуть на водных объектах», — сказал специалист.

По его словам, чаще всего люди гибнут на воде в состоянии алкогольного опьянения. В 2023 году по этой причине утонули 14 человек, из них 10 мужчин.

«Нужно уточнить, что если человек выпил и полез в воду, это не значит, что он утонул. Это может быть либо сердечный приступ, либо остановка сердца, либо еще какая-то причина, связанная со здоровьем. Резко упало давление, стало плохо с органами сердечно-сосудистой системы, и человек погиб», — пояснил Егоров.

Томичам рекомендуют не управлять маломерными судами состоянии опьянения, также следует помнить об опасности поездок на лодках в нетрезвом виде.