В Томске осудят 55-летнего мужчину за демонстрацию татуировок со свастикой

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Житель Томска предстанет перед судом за татуировки с нацисткой символикой. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили в региональном СУ СК.

Напомним, в июле стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении 55-летнего томича за татуировки с нацисткой символикой. Полицейские задержали подозреваемого. Материалы дела были переданы в следственные органы.

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению жителя Томска за публичное демонстрирование нацистской символики.

По данным следствия, в мае 2023 года томича уже привлекали к административной ответственности за пропаганду и демонстрирование нацистской символики и арестовали на 14 суток.

В июне 2023 года мужчина возле дома на Иркутском тракте, 212а при прохожих показывал нацистскую символику, а именно татуировки с нацистской свастикой на его правой и левой коленях.

«Обвиняемый полностью признал себя виновным, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении.

Материалы уголовного дела направлены в Октябрьский районный суд.