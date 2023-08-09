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НовостиПроисшествия9 августа 2023 8:36

Колония общего режима на 5,5 лет: в Томской области вынесли приговор военному

В Томской области рядовому дали 5,5 лет колонии за оставление части
Александра Тайбатрова
Заседание по этому делу прошло 8 августа

Заседание по этому делу прошло 8 августа

Фото: Артем КИЛЬКИН

Томский военный гарнизонный суд вынес приговор рядовому, который самовольно покинул воинскую часть, об этом сообщает пресс-служба суда. По их информации, произошло это 12 декабря 2022 года. Рядовой оставил часть и уехал к бабушке.

10 марта его вызвали в отдел полиции, откуда доставили в город Юргу, где он был прикомандирован к воинской части.

Заседание по этому делу прошло 8 августа. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, но давать показания отказался.

Представленные доказательства убедили суд, что рядовой виновен, и его приговорили к 5,5 годам колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что в Томской области шесть человек пострадали в ДТП с электросамокатами в 2023 году.