Более 52 тонн куриных лап отправило томское предприятие в Китай

Из Томской области в Китай отправила более 52 тонн куриных лап Фото: Евгения ГУСЕВА

Из Томской области в Китай в августе 2023 года томским пищевым предприятием отправлено более 52 тонн куриных лап, сообщает пресс-служба Росселхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

«8 августа 2023 года под контролем специалистов Россельхознадзора томским птицеводческим предприятием отправлены 2 партии куриных лап в Китай», — говорится в сообщении.

Всего было отправлено 52 тонны продукции. Ее подготовили в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Евразийского экономического союза и Китая. Такж куриные лапы прошли лабораторные исследования в аккредитованной лаборатории.

Эскорт мяса птицы с территории Томской области впервые был реализован в мае 2019 года. Отгрузки продукции в Китай были приостановлены осенью 2020 года. Это произошло после вспышки высокопатогенного гриппа птиц в частных подворьях Чаинского и Шегарского районов.