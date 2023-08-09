Крестный ход и литургия на улице: томичей приглашают на место обретения иконы

В 7.00 от Богоявленского собора в Томске отправятся автобусы с паломниками. Фото: Томская епархия

В Томской области 10 августа пройдут торжества в честь обретения чудотворной Богородской иконы Божией Матери, сообщает Томская епархия. От Мельниково до Старой Шегарки состоится крестный ход, который возглавит митрополит Томский и Асиновский Ростислав. Также он проведет литургию под открытым небом на месте, где чудотворная икона была обретена.

«В 7.00 от Богоявленского собора в Томске отправятся автобусы с паломниками», - прокомментировали в епархии.

Богородская икона Божией Матери была возвращена в Томскую область 14 лет назад. С тех пор, то есть с 2009 года, в Томске и Мельниково проводят торжественные богослужения в первой декаде августа, а в Шегарском районе – крестный ход.

9 августа в 17.00 в Богоявленском кафедральном соборе перед чудотворной иконой пройдет всенощное бдение. А в храм села Мельниково икону доставят утром 10 августа.