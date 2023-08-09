Томичи смогут проголосовать онлайн на выборах в сентябре

Жители Томской области смогут проголосовать онлайн на муниципальных выборах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Томской области смогут проголосовать онлайн на муниципальных выборах, об этом сообщается на сайте обладминистрации. Напомним, что единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. Чтобы проголосовать онлайн, нужно подать заявление через Госуслуги.

«При этом учётная запись должна быть подтверждена, а данные в ней должны совпадать с данными регистра избирателей Центральной избирательной комиссии России», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Подать заявление на участие в онлайн-голосовании можно до конца дня 6 сентября по московскому времени. А проголосовать можно будет 10 сентября с 08.00 до 20.00, но уже по местному времени.

На данный момент подано более 120 заявлений на онлайн-голосование в муниципальных выборах. Такие выборы в единый день голосования пройдут в Зыряновском, Каргасокском и Молчановском районах. А в Зональненском сельском поселении будут выбирать нового главу.