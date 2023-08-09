Двухквартирный жилой дом загорелся в селе Подгорное Томской области

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Жилой дом на двух хозяев загорелся в селе Подгорное Томской области. При пожаре никто не пострадал, сообщили «КП-Томск» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании двухквартирного дома на улице Рабочей поступило 9 августа в 11:14. К каждой квартире пристроена дощатая веранда.

«Сгорела и обрушилась крыша над одной из квартир. Частично обгорела крыша над второй квартирой. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 11:51. Огонь тушили 7 человек и 2 единицы техники.