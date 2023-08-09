Томская домостроительная компания сохраняет лидерство в строительной отрасли страны и региона

Фото: ТДСК

Опубликованы результаты деятельности российских застройщиков за 7 месяцев 2023 года.

Более чем на сто пунктов вверх поднялась ТДСК в ТОП застройщиков России по объему ввода жилья в текущем году. Компания занимает 59-е место в рейтинге, в котором ранжируется более 840 застройщиков, составлен ЕРЗ.рф (Единый ресурс застройщиков). За семь месяцев 2023 года ТДСК ввела более 52 тыс. кв. метров жилья.

По объему текущего строительства в размере более 250 тыс. кв. метров жилья компания занимает 64-ю строчку всероссийского рейтинга и первое место среди томских застройщиков. Строительные площадки ТДСК развернуты в Томской, Кемеровской, Новосибирской областях.