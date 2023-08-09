Фото: ТДСК

Накануне Дня строителя в России подведены итоги конкурсов «Лучшая строительная организация, предприятие строительных материалов и строительной индустрии», «Лучшая проектная, изыскательская организация» за 2022 год. Традиционно в нем приняли участие головное общество и дочерние предприятия Томской домостроительной компании.

• ОАО «ТДСК» признано Лидером строительного комплекса и удостоено специального знака и сертификата

• АО «СУ ТДСК» отмечен в номинации «Золотой фонд строительной отрасли» III степени и также назван Лидером строительного комплекса

• АО «ТОМ-ДОМ ТДСК» — победитель в номинации Лидер строительного комплекса

• ООО «СМУ ТДСК» награжден дипломом I степени «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов»

• ООО «ПКБ ТДСК» — Лидер строительного комплекса

• ООО «СТИ ТДСК» отмечен дипломом II степени «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов»

Персональные награды по итогам работы в 2022 году получили руководители предприятий ТДСК.

Лучшими руководителями организаций строительного комплекса России названы:

• Генеральный директор ОАО «ТДСК» Александр Шпетер,

• директор АО «ТОМ-ДОМ ТДСК» Виктор Носов,

• директор АО «СУ ТДСК» Александр Поморцев,

• технический директор ОАО «ТДСК», директор ООО «ПКБ ТДСК» Павел Семенюк.