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НовостиОбщество9 августа 2023 4:04

В Северске 91-летняя пенсионерка лишилась 160 тысяч рублей из-за мошенников

Женщине якобы позвонили из отделения банка
Ксения Высотина

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области в городе Северск 91-летняя пенсионерка лишилась 160 тысяч рублей из-за мошенников. Женщине якобы позвонили из отделения банка, сообщает пресс-служба УМВД.

"По предварительной информации, пожилой женщине поступило несколько звонков якобы от сотрудников правоохранительных органов и банков, неизвестные сообщили, что ее денежные средства находятся в опасности, поэтому их срочно необходимо перевести на «безопасный счет»", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что после нескольких попыток снять денежные средств в отделениях банков города Северска, пенсионерка приехала в областной центр и сняла более 160 000 рублей, впоследствии отправив их на счета мошенников.