Томские аэродромы обанкротившегося «ПромАвиаСервиса» вновь выставят на торги

В Томской области кредиторы обанкротившейся компании «ПромАвиаСервис» собираются возобновить торги по имуществу компании Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области кредиторы обанкротившейся компании «ПромАвиаСервис» собираются возобновить торги по имуществу компании. Об это стало известно на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На торги с понижением цены выставят три аэродрома, в том числе, земельный участки, гаражи и здания в Каргасокском районе, а именно в селах Каргасок, Новый Васюган и Средний Васюган.

Также в торгах будет участвовать взлетно-посадочная полоса в Кедровом и бывшая база авиакомпании «Томск Авиа» (также проходит процедуру банкротства) на территории аэропорта «Богашево».

Снижение цены имущества составит 5% от начальной стоимость через каждые 10 суток. Минимальная цена продажи — 30 от начальной цены.

Напомним, в 2022 году томские аэродромы в городах Колпашево, Кедровый, селах Каргасок, Новый Васюган и Средний Васюган были выставлены на торги вместе с авиационными объектами в поселках Пионерный и Аэропорт за 391 млн рублей. Все они принадлежат обанкротившейся компании ООО «ПромАвиаСервис».