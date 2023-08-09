Образовательные организации Томской области взяли шефство над школами и детскими садами в Приазовье Запорожской области

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Учреждения общего и дошкольного образования Томской области будут курировать 14 детских садов и 15 школ на подшефной территории.

В Приазовском районе Запорожской области подшефные образовательные учреждения находятся в поселке городского типа Приазовское, селах Розовка, Ботиево, Гирсовка, Александровка, Степановка, Девнинское, Нововасильевка, Анновка, Дунаевка, Чкалово, Новоконстантиновка, Богдановка, Воскресенское, Анно-Опанлынка и других.

Шефство над приазовскими образовательными учреждениями возьмут детские сады Шегарского, Парабельского, Зырянского, Первомайского районов, Асина и Северска, а также школы Томска, Кожевникова, Асина, Кривошеина, сел Батурино, Высокое, Первомайское и Каргасок.

«Томские образовательные организации к 1 сентября направят посылки для подшефной территорий: они включат методические материалы, канцелярские принадлежности, оборудование для классов, комплекты государственной символики. Общая посылка в составе гуманитарного груза будет доставлена в Приазовский район Запорожской области», – отметила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.

Также педагоги Томской области будут оказывать своим коллегам из Приазовья методическую и консультационную помощь в организации образовательного процесса по единым стандартам, организуют обмен опытом и кадрами. Три педагога из подшефного региона примут участие в педагогическом форуме «Август PRO», который состоится в Томске 21 августа.

Напомним, в мае Томская область взяла шефство над Приазовским районом Запорожской области. 16 июня соглашение о сотрудничестве между регионами в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Томской области Владимир Мазур и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Регионы сформировали трехлетний план действий, в том числе по выстраиванию единого образовательного пространства.