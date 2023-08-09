Известная рок-группа «Калинов мост» выступит на томском «Празднике топора»

Известная рок-группа приедет на томский «Праздник топора» Фото: Алексей БУЛАТОВ

На томский «Праздник топора» в этом году приедут 15 ансамблей и групп с районов области. Также впервые на фестивале выступит новосибирская рок-группа «Калинов мост», рассказал журналистам директор ДНТ «Авангард» Виталий Серяков.

Он отметил, что 18 августа в 12 часов пройдет областной конкурс инструментальных ансамблей и кавер-групп. В рамках него выступят 15 ансамблей и групп. Вечером в 20:30 для томичей выступит новосибирская музыкальная рок-группа «Калинов мост».

Рок-группа впервые выступит на томском «Празднике топора».

На следующий день, 19 августа, томичей ждет большой джаз-оркестр Асхата Сайфуллина с солисткой Ириной Радиес из Москвы и победитель музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» Сергей Павловский.

Напомним, с 15 по 20 августа в сельском парке «Околица» в Томском районе в очередной, 14-й, раз пройдет международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора». По традиции, в рамках фестиваля пройдут четыре конкурса: «Берестяной хоровод», «Глиняный сказ», «Деревянное мастерство» и «У каждой наковальни свой голос».