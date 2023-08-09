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НовостиПроисшествия9 августа 2023 2:15

Стали известны подробности пожара, в котором погиб мужчина в Томской области

Загорелся брусовой дом на площади 200 квадратов
Алёна Мищенко
Огонь тушили более трех часов

Огонь тушили более трех часов

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В МЧС рассказали подробности пожара, в котором погиб пожилой мужчина в Каргасокском районе Томской области. Загорелся брусовой дом на площади 200 квадратов.

Сообщение о возгорании двухквартирного дома в селе Средний Васюган на улице Политехническая поступило в 6:14. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем.

«Пожарными было обнаружено обгоревшее тело мужчины, 1960 года рождения», — говорится в сообщении.

В результате пожара сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома по всей площади, обгорели стены дома внутри и снаружи по всей площади. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Огонь потушили в 9:57. Причина пожара устанавливается.

По факту гибели мужчины при пожаре следователи проводят проверку.