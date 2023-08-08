Работа мечты: в Томске ищут профессионального тусовщика

От кандидата требуется «зажигать на полную катушку до самого утра» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске открыта вакансия тусовщика, она опубликована на одном из сайтов. Тусовщика в свою команду ищет сеть баров. Вакансию в объявлении называют работой мечты, а от кандидата требуется «зажигать на полную катушку до самого утра». Также среди требований – искрометное чувство юмора, умение общаться и заводить новые знакомства.

За эту работу готовы платить от 80 тысяч рублей на руки. Оформление – в соответствии с ТК, а еще среди бонусов – бесплатная кухня и бар. График работы будет ненормированным.

Пол кандидата, как и опыт, неважен. В сопроводительном письме от соискателей ждут рассказа о похожем опыте, а также фото.