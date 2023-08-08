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НовостиОбщество8 августа 2023 14:14

Материал отделки и цвета: в Томске обсуждают ремонт павильонов на площади Ленина

С павильонов на площади Ленина в Томске убрали старую отделку
Александра Тайбатрова
Фото: скриншот видео мэрии Томска

Фото: скриншот видео мэрии Томска

В Томске идет благоустройство площади Ленина. Напомним, что ранее мэрия договорилась с владельцем торговых павильонов на площади о комплексном благоустройстве территории возле остановки.

«Представители мэрии обсудили с подрядчиком материалы, которые будут применяться при отделке остановочного комплекса с торговыми павильонами», - пояснили в пресс-службе мэрии.

В мэрии заверили, что отремонтированные объекты должны будут гармонично вписаться в окружающее пространство. На павильонах уже убрали старую отделку, а скоро приступят к благоустройству территории. Собственник оформит павильоны, остановку и общественный туалет в едином стиле, а также переложит плитку и облагородит клумбу.