Материал отделки и цвета: в Томске обсуждают ремонт павильонов на площади Ленина

Фото: скриншот видео мэрии Томска

В Томске идет благоустройство площади Ленина. Напомним, что ранее мэрия договорилась с владельцем торговых павильонов на площади о комплексном благоустройстве территории возле остановки.

«Представители мэрии обсудили с подрядчиком материалы, которые будут применяться при отделке остановочного комплекса с торговыми павильонами», - пояснили в пресс-службе мэрии.

В мэрии заверили, что отремонтированные объекты должны будут гармонично вписаться в окружающее пространство. На павильонах уже убрали старую отделку, а скоро приступят к благоустройству территории. Собственник оформит павильоны, остановку и общественный туалет в едином стиле, а также переложит плитку и облагородит клумбу.