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НовостиОбщество8 августа 2023 13:17

Кривошеино – Вознесенка: в Томской области ремонтируют дорогу

В Кривошеинском районе ремонтируют 30 километров дороги по нацпроекту
Александра Тайбатрова
Завершить ремонт должны до конца 2023 года

Завершить ремонт должны до конца 2023 года

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Кривошиенском районе Томской области продолжается ремонт автодороги Кривошеино – Вознесенка с подъездом к селу Белосток. Как напомнили в администрации региона, стартовал ремонт в 2022 году.

«Общая протяженность объекта нацпроекта составляет 30,9 километров», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Чуть более восьми километров дороги отремонтировали в прошлом году. А весной этого года работы продолжились. Здесь идут демонтажные работы, подрядчики расширяют проезжую часть, укладывают асфальт и т.д. Завершить ремонт должны до конца 2023 года.

А в центре Томска установят еще восемь камер видеонаблюдения. Также в Томске отремонтировали лестницу на Кузнечном взвозе.