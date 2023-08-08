Кузнецы, гончары, керамисты: более 200 мастеров приедут в Томскую область

Фестиваль «Праздник топора» будет проходить с по 15 по 20 августа в парке «Околица» Фото: Ксения Высотина

Через неделю в Томской области откроется фестиваль «Праздник топора», и на него, по информации обладминистрации, приедут около 240 мастеров: примерно столько же, как и в прошлом году. В 2023 году международный фестиваль народных ремесел пройдет в 14-й раз.

«Ждем трех сильных мастеров из Ирана, пять резчиков из Монголии, впервые приедет девушка из Италии и много других замечательных мастеров», - рассказал председатель томской региональной общественной организации «Фестиваль народных ремесел «Праздник топора» Денис Лыхин.

По традиции на фестивале состоится конкурс на вырезание скульптуры при помощи бензопилы на скорость. Также в мастера создадут новый арт-объект, а гончары и керамисты проведут мастер-шоу.

Фестиваль «Праздник топора» будет проходить с по 15 по 20 августа в парке «Околица».

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