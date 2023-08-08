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НовостиОбщество8 августа 2023 12:09

Эстонский хутор, маяк и сыроварня: томичам рассказали о туристических локациях

В Томской области выбрали семь необычных достопримечательностей
Александра Тайбатрова
В Томской области выделили семь достопримечательностей. Фото: Анна Ковалева

В Томской области выделили семь достопримечательностей. Фото: Анна Ковалева

Мобильный оператор России создал гид по туристическим местам Томской области, которые могут удивить даже искушенных путешественников. В компании отметили, что в стране растет интерес к внутреннему туризму.

В Томской области выделили семь достопримечательностей. Среди них эстонский хутор в Первомайском районе, усадьба Лампсакова возле Асино, сыроварня в селе Ягодное, парк «Руян-на-Оби» с маяком. Также туристам в Томской области советуют полетать на параплане в районе села Березкино, покататься на лошадях и совершить водную прогулку по озеру Тартма.