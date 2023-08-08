В Томском педуниверситете иранцы будут изучать русский язык

Помимо обучения, для гостей из Ирана будут проводить экскурсии по Томску Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Иранцы будут изучать русский язык в Томском государственном педагогическом университете. По информации пресс-службы администрации Томской области, обучать их будут студенты и сотрудники Института иностранных языков и международного сотрудничества.

«Молодые люди из Ирана планируют поступать в вузы России», - говорится в сообщении.

Иностранцы освоят русский алфавит, научатся произносить звуки, писать буквы, воспринимать русскую речь на слух, строить предложения и т.д. Куратор группы уже приезжал в Томск и ознакомился с условиями обучения и проживания.

Помимо обучения, для гостей из Ирана будут проводить экскурсии по Томску, чтобы познакомить их с местной культурой.

А осенью в Томской области откроют центр развития детских талантов.