Борьба с вандалами: на улице Советской в Томске установят камеры

Жильцы уже устали от того, что вандалы постоянно портят фасад Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Советской, 46 в Томске начали устанавливать систему видеонаблюдения, сообщает мэрия. Всего здесь появятся восемь камер, которые охватят весь периметр дома. Отмечается, что записи с камер будут храниться на жестком диске, а жильцы дома смогут их просматривать.

«Жильцы уже устали от того, что вандалы постоянно портят фасад», - рассказал директор управляющей компании «Жилремсервис-I» Руслан Урманчеев.

После установки камер фасад дома обещают заново покрасить. А если какой-то вандал испортит его, видеозапись с этим правонарушением направят в полицию.

Ранее мэрия Томска объявила торги на покупку 16 квартир для переселенцев из авариек.