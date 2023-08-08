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НовостиОбщество8 августа 2023 11:03

Борьба с вандалами: на улице Советской в Томске установят камеры

В центре Томска установят еще восемь камер видеонаблюдения
Александра Тайбатрова
Жильцы уже устали от того, что вандалы постоянно портят фасад

Жильцы уже устали от того, что вандалы постоянно портят фасад

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Советской, 46 в Томске начали устанавливать систему видеонаблюдения, сообщает мэрия. Всего здесь появятся восемь камер, которые охватят весь периметр дома. Отмечается, что записи с камер будут храниться на жестком диске, а жильцы дома смогут их просматривать.

«Жильцы уже устали от того, что вандалы постоянно портят фасад», - рассказал директор управляющей компании «Жилремсервис-I» Руслан Урманчеев.

После установки камер фасад дома обещают заново покрасить. А если какой-то вандал испортит его, видеозапись с этим правонарушением направят в полицию.

Ранее мэрия Томска объявила торги на покупку 16 квартир для переселенцев из авариек.