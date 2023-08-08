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НовостиОбщество8 августа 2023 10:35

Более 800 тысяч кубометров лесоматериалов вывезли из Томской области в 2023 году

Большую часть лесоматериалов направили на экспорт
Александра Тайбатрова
41,7% пиломатериалов оформлено в адрес узбекистанских получателей. Фото: управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям

41,7% пиломатериалов оформлено в адрес узбекистанских получателей. Фото: управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям

С начала 2023 года из Томской области вывезли более 822 тысяч кубометров лесоматериалов, при этом большая их часть – свыше 805 тысяч кубометров - ушла на экспорт. Такая информация опубликована на сайте управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям, специалисты которого контролировали отправку.

«41,7% пиломатериалов оформлено в адрес узбекистанских получателей», - уточнили в ведомстве.

Среди крупных экспортеров также значатся Китай, Киргизия и Казахстан. В Китай также экспортируют круглый лес: за семь месяцев 2023 году туда отправили более двух тысяч кубометров сертифицированного круглого березового леса. Еще более восьми тысяч кубометров круглого леса отгрузили в Казахстан.

Вся лесопродукция проходила сертификацию. Более 21 тысячи кубометров оказались зараженными, и эту продукцию не допустили к перевозкам.