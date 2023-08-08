Прокуроры обязали чиновников снести ЛЭП на территории заказника «Томский»

Фото: Прокуратура Томской области

В Томской области природоохранная прокуратура потребовала снести линию электропередач протяженностью 5 километров на территории заказника «Томский», которая питает «Хардикову заимку», сообщили в ведомстве.

Напомним, прокуроры выявили факт незаконного размещения на территории заказника «Томский» ЛЭП протяженностью порядка 5 км для энергоснабжения охотхозяйства и базы отдыха «Хардикова заимка».

При этом заказник находится в ведении Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. Охраняет данную территорию государственное бюджетное учреждение «Областное управление по охране и рациональному использованию животного мира Томской области».

«По представлению, внесенному в адрес руководителя государственного органа, конкретные меры, направленные на устранение нарушений не приняты, что послужило основанием для направления природоохранной прокуратурой в суд административного искового заявления о признании бездействия незаконным и обязании организовать мероприятия по охране заказника путем освобождения от самовольной постройки», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал департамент и учреждение не позднее 6 месяцев снести линии электропередач с территории заказника.

Природоохранная прокуратура проконтролирует фактическое исполнение решения суда.