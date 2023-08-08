При пожаре в селе Томской области 8 августа погиб пожилой мужчина

Пожар произошел утром 8 августа Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В селе Средний Васюган Каргасокского района утром 8 августа загорелся одноэтажный дом на улице Политехнической. По сообщению СУ СК России по Томской области, на месте пожара спасатели обнаружили тело пожилого мужчины.

«По этому факту проводится проверка», - уточнили в СК Томской области.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Ранее пенсионерка из Томска перевела мошенникам около девяти миллионов рублей.