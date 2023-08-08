С 14 августа в Томской области стартует сезон заготовки кедрового ореха

В Томской области с 14 августа разрешено собирать кедровый орех Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области 14 августа стартует сезон сбора кедровой шишки. Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства.

Собирать кедровый орех в Томском и Кожевниковском районах можно с 14 августа, в южных районах — с 21 августа, в северных— с 1 сентября.

По данным специалистов, в этом году урожай кедрового ореха ожидается слабый, в отличие от прошлого сезона. Тогда регион заготовил 8,4 тысячи тонн кедрового ореха — примерно половину всего ореха по стране.

Жителям региона напоминают, что нарушение сроков сбора ореха назначаются штрафы. Физическим лицам — от 500 до 1000 рублей; должностным лицам — от 1000 до 2000 рублей; юридическим лицам — от 10 тыс до 20 тыс рублей.

Помимо штрафов нарушителей ждет конфискация собранного урожая.

Напомним, заготавливать бруснику официально разрешено с 14 августа в южных районах и с 21 августа — на севере. Собирать клюкву в южных районах можно с 11 сентября , в северных — с 18 сентября.