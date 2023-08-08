На областном рынке Томска 11-12 августа проведут ярмарку меда

11 августа ярмарка продлится с 12.00 до 18.00, а 12 августа – с 10.00 до 16.00 Фото: Александр ХИТРОВ

В Томске на областном рынке 11 и 12 августа пройдет ярмарка меда. По информации администрации Томской области, в ярмарке примут участие более 40 пчеловодов из разных районов Томской области, а также из Алтайского края.

«В первый день ярмарки представители Томской епархии проведут освящение меда», - следует из сообщения на сайте обладминистрации.

Участники ярмарки смогут поучаствовать в конкурсах. Ветлаборатория будет оценивать качество продукта, а посетители ярмарки выберут обладателя приза зрительских симпатий.

Кроме меда, на ярмарке будут продавать дикоросы, рыбу, мясо, молочную продукцию. 11 августа ярмарка продлится с 12.00 до 18.00, а 12 августа – с 10.00 до 16.00.

Напомним, что в Стрежевом на день города будет фейерверк и «звезда».