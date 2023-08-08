Мэрия Томска объявила торги на покупку 16 квартир для переселенцев из авариек

В Томске закупят 16 квартир для переселенцев из аварийного жилья Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия Томска объявила торги на покупку 16 трехкомнатных квартиры для расселения жителей аварийных домов. Принять участие в аукционах можно до 20 августа.

«Квартиры должны быть площадью не менее 59 квадратных метров в домах не старше 2013 года, с раздельными комнатами и изолированной кухней. Стоимость квартиры по муниципальному контракту составит 6,4 млн рублей», — рассказали в мэрии.

Принять участие в аукционе могут как юридические, так и физические лица. Собственники квартир для участия в закупках должны заранее получить электронную подпись, зарегистрироваться в Единой электронной системе (ЕИС) и открыть спецсчет.

По данным мэрии, с начала года было приобретено порядка 60 квартир для расселения жителей аварийных домов по региональной и муниципальной программам. Приемка этих квартир продолжается.