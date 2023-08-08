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НовостиОбщество8 августа 2023 9:16

В Стрежевом на день города будет фейерверк и приглашенная «звезда»

День города в Стрежевом отметят 1-2 сентября
Александра Тайбатрова
Полную программу праздника обещают опубликовать примерно 17 августа

Полную программу праздника обещают опубликовать примерно 17 августа

Фото: Анна САДОВНИКОВА

Мэр Стрежевого Валерий Дениченко в своем Telegram-канале рассказал, как будут праздновать День города. Мероприятия запланированы на 1 и 2 сентября. 1 сентября откроют Доску почета, поздравят молодоженов и нового почетного гражданина.

«2 сентября в 19.00 на площади Победы пройдет концерт с участием двух кавер-групп из соседних городов и одной приглашенной «звезды», - написал Валерий Дениченко.

Что за «звезда» приедет в Стрежевой, пока секрет. Полную программу праздника обещают опубликовать примерно 17 августа. Но известно, что завершится День города в Стрежевом фейерверком.