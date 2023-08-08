Министр Шойгу вручил томичу Сергею Рябко Георгиевский крест

Министр обороны вручил награды военнослужащим, отличившимся на Красно-Лиманском направлении Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Старший разведчик-пулеметчик из Томска Сергей Рябко получил Георгиевский крест IV степени. Награду бойцу СВО вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу, а приказ о награждении подписан президентом.

«Министр обороны вручил награды военнослужащим, отличившимся на Красно-Лиманском направлении», - уточняет пресс-служба администрации Томской области.

Известно, что Сергей Рябко родился в 1996 году в Казахстане. В 2019 году он поступил в ТГПУ на факультет физической культуры и спорта. В 2023 году Сергею присвоили звание мастера спорта России по тяжелой атлетике.

С сентября 2022 года Сергей Рябко проходит службу по контракту в зоне СВО, а в Томске его ждет жена.

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