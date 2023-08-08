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НовостиОбщество8 августа 2023 8:42

В Томске отремонтировали лестницу на Кузнечном взвозе

Рабочие завершили ремонт лестницы на Кузнечном взвозе
Алёна Мищенко
Фото: администрация Томска

Фото: администрация Томска

В Томске завершился ремонт ступеней на Кузнечном взвозе в районе областного суда, сообщили в мэрии.

Напомним, ремонт лестницы на Кузнечном взвозе, которая надоилась в аварийном состоянии, начался в июле 2023 года. Отремонтировать спуск поручил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

«Мы провели текущий ремонт лесенки, сделав новые ступени из бетона. Все это делается для безопасности томичей, чтобы можно было спокойно спуститься или подняться по этим лесенкам», — рассказали в департаменте дорожной деятельности и благоустройства

Рабочие установил деревянную опалубку, после этого залили бетон и сформировали новые ступени. Всего было затрачено около пяти кубометров бетона.