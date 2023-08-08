Холодная вода вернулась в дома на Иркутском тракте в Томске спустя пять дней

В Томске холодная вода вернулась во все дома на Иркутском тракте Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Холодная вода вернулась во все многоквартирные дома в конце Иркутского тракта в Томске. Рабочие починили порыв водопровода на улице Мичурина, сообщили в мэрии со ссылкой на департамент городского хозяйства.

Во вторник, 8 августа, специалисты обнаружили порыв водопровода в конце улицы Мичурина. Бригады выехали для оперативного ремонта. Из-за поломки без холодной воды оставались около 30 многоквартирных домов в конце Иркутского тракта.

«В настоящий момент бригада «Томскводоканала» устранила порыв, ресурс подан», — говорится в сообщении.

Напомним, что с 3 по 6 августа «Томскводоканал» проводил масштабные ремонтные работы на водоводе. В это время большая часть Томска осталась без воды. Работы удалось завершить досрочно, вода начала поступать с вечера 5 августа.