Осенью в Томской области откроют центр развития детских талантов

Сейчас на площадках центра устанавливают оборудование и специальную мебель Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В сентябре в Томской области планируют открыть центр развития детских талантов по модели «Сириуса», сообщает пресс-служба обладминистрации. Томский центр будет называться «Пульсар» и располагаться на нескольких площадках. Сейчас там ведут подготовительные работы, в том числе устанавливают оборудование и специальную мебель.

«В инженерном центре ОЭЗ «Томск» на проспекте Развития, 3, организуют образовательную деятельность по направлениям «наука», «искусство», «спорт», «предпринимательство», - говорится в сообщении пресс-службы администрации Томской области.

Проектный офис центра разместится в Региональном центре развития образования на улице Татарской, 16. А еще одна площадка «Пульсара» будет находиться в Калтае.

Известно, что в «Пульсаре» для школьников будут работать учебные лаборатории по различным предметам, студия живописи, планетарий, спортплощадки и т.д.