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НовостиОбщество8 августа 2023 7:31

Накопительные пенсионные выплаты получили более 1200 томичей

Есть три разных вида выплат из пенсионных накоплений
Александра Тайбатрова
Единовременную выплату можно получить, если сумма небольшая

Единовременную выплату можно получить, если сумма небольшая

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала года 1259 жителей Томской области воспользовались своим правом и получили выплаты из пенсионных накоплений, подсчитали в администрации региона. Работодатели перечисляли за них взносы в страховые пенсии. Всего же, в зависимости от источника формирования и размера, есть три разных вида накоплений.

«Существует срочная, единовременная и накопительная выплата из средств пенсионных накоплений», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Единовременную выплату можно получить, если сумма небольшая. Для оформления нужно обратиться в отделение Социального фонда, либо подать заявку на сайте СФР или через портал Госуслуг. Если же у гражданина есть накопления в негосударственном пенсионном фонде, обращаться за ними нужно в НПФ.