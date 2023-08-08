Накопительные пенсионные выплаты получили более 1200 томичей

Единовременную выплату можно получить, если сумма небольшая Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала года 1259 жителей Томской области воспользовались своим правом и получили выплаты из пенсионных накоплений, подсчитали в администрации региона. Работодатели перечисляли за них взносы в страховые пенсии. Всего же, в зависимости от источника формирования и размера, есть три разных вида накоплений.

«Существует срочная, единовременная и накопительная выплата из средств пенсионных накоплений», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Единовременную выплату можно получить, если сумма небольшая. Для оформления нужно обратиться в отделение Социального фонда, либо подать заявку на сайте СФР или через портал Госуслуг. Если же у гражданина есть накопления в негосударственном пенсионном фонде, обращаться за ними нужно в НПФ.