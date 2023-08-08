Около 30 домов на Иркутском тракте в Томске остаются без воды из-за порыва

Фото: Администрация Томска

В Томске из-за порыва водопровода в конце улицы Мичурина без воды остаются около 30 домов в конце Иркутского тракта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат гордумы Максим Забелин.

Напомним, с 3 по 6 августа «Томскводоканал» проводил масштабные ремонтные работы на водоводе. В это время большая часть Томска осталась без воды. Работы удалось завершить досрочно, вода начала поступать с вечера 5 августа.

Вечером 6 августа произошла авария на 128-й скважине. Из-за порыва в городских сетях было снижено давление, в нескольких домах не было воды. К 5 утра бригады завершили ремонт. Вечером 7 августа в мэрии сообщали, что давление в ряде домов в конце Иркутского тракта и улице Ивановского вновь понизили.

В настоящее время люди пятый день остаются без воды, ресурс так и не начал поступать в краны томичей.

По данным депутата Забелина, без воды остаются около 30 многоквартирников в конце Иркутского тракта.

«Действительно, в ту сторону сотрудники Администрации повезли Водоканал по рекомендации жителей Жилмассива. Думали, что порыв в лесу, но оказалось там целая река на кольцевой линии за улицей Мичурина», — сказал депутат.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты обнаружили порыв водопровода в конце улицы Мичурина. В настоящее время его устраняют.

«Совместными усилиями местных жителей, специалистов районной администрации и департамента городского хозяйства при обходе территории обнаружили большую протечку воды в конце улицы Мичурина. Сведения были сразу же переданы в ООО «Томскводоканал», бригады выехали на для оперативного ремонта», — сообщили в мэрии.

Перекрыть этот участок и восстановить водоснабжение планируют к 14:00.