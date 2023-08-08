Автобусы №4 и №29 в Томске изменят схему движения с 9 до 14 августа

В Томске изменится схема двжиения автобусов Фото: Анна Ковалёва

В Томске 9 по 14 агвуста из-за ремонта теплосетей изменится схема движения автобусов №4 и №29. Об этом сообщили в мэрии.

Напомним, с 9 часов 9 августа до 20 часов 14 августа будет ограничено движение транспорта на участке улицы Учебная от улицы Карпова до Московского тракта. В это время специалисты приступят к работам по замене участка квартальных теплосетей от тепломагистрали №4 под проезжей частью улицы Учебная.

Маршрутки №4 и №29 будут ходить по измененной схеме. Так, автобусы №29 с Московского тракта поедут по улице Аркадия Иванова, проспекту Ленина, улице Учебная и далее по маршруту. В обратную сторону по такой же схеме.

«Автобусы №4 в направлении от ул. Елизаровых к проезду Вершинина будут курсировать по укороченной схеме: ул. Ф. Лыткина – проезд Вершинина – до остановочного пункта «Стройпарк». В обратном направлении так же», — говорится в сообщении.

Автобусы маршрута №4 до Сенной Курьи, СНТ «Левобережье» и СНТ «Нерудник», в от проезда Вершинина к Коммунальному мосту будут двигаться так: ул. Федора Лыткина – проезд Вершинина – ул. Вершинина – ул. Нахимова – Коммунальный мост – далее по маршруту. Обратно по такому же маршруту.

Другой транспорт будет двигаться по по временным дорожным знакам.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.