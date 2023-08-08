Участок улицы Учебной перекроют в Томске до 14 августа из-за ремонта теплосетей

Фото: Наталья Качановская/ АиФ-Томск

В Томске с 9 по 14 августа перекроют движение на участке по улице Учебной. Это связано с работами на теплосетях, сообщает пресс-служба «ТомскРТС».

«На время проведения работ по перекладке теплосетей с 9:00 среды, 9 августа до 20:00 понедельника, 14 августа будет ограничено движение транспорта по улице Учебная на участке от улицы Карпова до Московского тракта», — говорится в сообщении.

В это время специалисты приступят к работам по замене участка квартальных теплосетей от тепломагистрали №4 под проезжей частью улицы Учебная.

Здесь предстоит заменить изношенный участок трубопровода с дефектом. Замена тепловой сети позволит восстановить горячую воду домах, запитанных от этого участка, и избежать развития аварийной ситуации зимой.

Томичей просят заранее выбирать объездные пути.