Пенсионерка из Томска перевела мошенникам около 9 млн рублей

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В Томске 63-летняя женщина пыталась заработать денег на инвестициях и потеряла более 9 млн рублей, сообщили в региональном УМВД.

По данным полиции, женщина захотела заработать на инвестициях и оставила заявку на интернет-сайте. Позже ей позвонили представители «инвестиционной компании» и объяснили, что ей предстоит переводить деньги на различные карты.

«В течение двух недель женщина переводила деньги на указанные мошенниками номера счетов. Общая сумма ущерба составила около 9 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».