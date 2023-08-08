В Томске завершены поиски пропавшего 34-летнего мужчины с бородой

Фото: томский поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

В Томске нашли пропавшего 34-летнего Руслана Латыпов. Его поиски начались вчера, а с 5 августа он не выходил на связь. Об этом сообщает томский поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

Напомним, ориентировка на поиск мужчины с бородой была опубликована 7 августа. Утром во вторник, 8 августа, волонтеры сообщили, что пропавший найден живым.

"Латыпов Руслан Флерович найден, жив! Спасибо всем за распространение информации!", - сообщили волонтёры.

Где все это время находился мужчина - не уточняется.