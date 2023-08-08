Томская спортсменка Виктория Погребняк стала чемпионкой России по легкой атлетике

Фото: Администрация Томской области

Спортсменка и Томской области Виктория Погребняк стала чемпионкой России по легкой атлетике. Девушка победила на дистанции 100 метров с барьерами, рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Чемпионат России по легко атлетике проходил с 3 по 6 августа в Челябинске. Участие в соревнованиях принимали около 800 спортсменов из России и Беларуси.

Спортсмены соревновались в беге на разные дистанции, эстафетах, беге с барьерами и препятствиями, прыжках в высоту и в длину, прыжках с шестом, тройном прыжке, толкании ядра, метании копья, молота, диска, и в многоборье.

«Спортсменка Виктория Погребняк, которая представляла Томскую область и Алтайский край, одержала победу на дистанции 100 метров с барьерами», — говорится в сообщении.

Девушка показала рекордный результат для Томской области — 13,03 секунды.