В Томске 8 августа синоптики обещают до +25 градусов и без осадков

Фото: Наталья Качановская
В Томске сегодня, 8 августа, синоптики обещают до +25 градусов и без осадков. Утром возможны туманы, сообщают в томском ЦГМС.
В городе прогнозируется переменная облачность, ночью без существенных осадков,
утром местами туман, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный 2-7 м/с,
днем местами порывы до 14 м/с. Температура днем +23…+25°С.
По Томской области обещают местами кратковременные дожди, грозы,
утром в отдельных районах туманы. Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +20…+25°С.