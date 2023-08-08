В Томске 8 августа синоптики обещают до +25 градусов и без осадков

Фото: Наталья Качановская

В Томске сегодня, 8 августа, синоптики обещают до +25 градусов и без осадков. Утром возможны туманы, сообщают в томском ЦГМС.

В городе прогнозируется переменная облачность, ночью без существенных осадков,

утром местами туман, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный 2-7 м/с,

днем местами порывы до 14 м/с. Температура днем +23…+25°С.

По Томской области обещают местами кратковременные дожди, грозы,

утром в отдельных районах туманы. Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +20…+25°С.