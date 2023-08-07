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НовостиОбщество7 августа 2023 14:41

Жителей Томской области приглашают проголосовать за подключение сел к интернету

Голосование за подключение томских сел к мобильному интернету продлится до 13 августа
Александра Тайбатрова
Список сел, где в 2024 году появится 4G-интернет, опубликуют 18 декабря на Госуслугах

Список сел, где в 2024 году появится 4G-интернет, опубликуют 18 декабря на Госуслугах

Фото: Евгения ГУСЕВА

Томичи до 13 августа могут поучаствовать в голосовании за подключение сел к скоростному мобильному интернету. Такой интернет может появиться в селах, где живут от 100 до 500 человек, в 2024 году. Проголосовать можно через Госуслуги, если у вас подтвержденная запись. Если такой записи нет, то можно воспользоваться традиционной почтой и отправить письмо с указанием населенного пункта в Минцифры по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., 10, стр. 2.

«В голосовании могут участвовать совершеннолетние граждане России», - уточнили в администрации Томской области.

Важный момент: проголосовать можно только за населенный пункт в регионе, где вы живете.

Список сел, где в 2024 году появится 4G-интернет, опубликуют 18 декабря на Госуслугах. Всего таких пунктов будет почти полторы тысячи.