Жителей Томской области приглашают проголосовать за подключение сел к интернету

Список сел, где в 2024 году появится 4G-интернет, опубликуют 18 декабря на Госуслугах Фото: Евгения ГУСЕВА

Томичи до 13 августа могут поучаствовать в голосовании за подключение сел к скоростному мобильному интернету. Такой интернет может появиться в селах, где живут от 100 до 500 человек, в 2024 году. Проголосовать можно через Госуслуги, если у вас подтвержденная запись. Если такой записи нет, то можно воспользоваться традиционной почтой и отправить письмо с указанием населенного пункта в Минцифры по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., 10, стр. 2.

«В голосовании могут участвовать совершеннолетние граждане России», - уточнили в администрации Томской области.

Важный момент: проголосовать можно только за населенный пункт в регионе, где вы живете.

Список сел, где в 2024 году появится 4G-интернет, опубликуют 18 декабря на Госуслугах. Всего таких пунктов будет почти полторы тысячи.